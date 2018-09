Suicídio, é preciso falar

Do Diário do Grande ABC



09/09/2018 | 10:32



A política editorial do Diário impede a publicação de casos de suicídio. Exceções são abertas quando a vítima ocupa grau de relevância na sociedade – ainda assim, a morte é noticiada sem que se detalhem circunstâncias e métodos utilizados. O jornal entende que a exploração sensacionalista de dramas individuais vai na contramão das políticas de redução de casos, uma preocupação internacional no começo do século 21. A postura vai ao encontro do que preconiza a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Estudos seriíssimos indicam que a maneira como os meios de comunicação abordam casos de suicídio pode influenciar novas ocorrências. A literatura médica já demonstrou que a exploração midiática de episódios em que um indivíduo põe fim à própria vida tem capacidade emuladora. Trata-se do Efeito Werther, batizado em razão da onda de suicídios que se seguiu na Europa à publicação do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, em 1774, no qual o personagem principal se mata após desilusão amorosa.

Reunidos em Genebra no ano 2000, especialistas da OMS redigiram documento importante sobre o tema e alertaram os jornalistas. Eles concluíram que a maioria das pessoas que consideram a possibilidade de cometer o suicídio é ambivalente. Elas não estão certas se querem realmente morrer. Um dos muitos fatores que podem levar um indivíduo vulnerável a efetivamente tirar sua vida pode ser a publicidade sobre os suicídios.

Desde então, nenhum jornal comprometido com a responsabilidade social deixou de se acautelar ao noticiar casos isolados de pessoas que atentam contra a própria existência. Por outro lado, a mídia tem papel fundamental na divulgação do assunto como problema de Saúde, na cobrança de políticas de tratamento eficazes e no esforço para se acabar com o tabu ao redor do tema. O Diário aproveita a chegada do Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio, para reforçar seu comprometimento com a causa – que, como dizia o escritor francês Albert Camus, é o único problema filosófico realmente sério.