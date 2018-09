Geovanna Tominaga se casa com Eduardo Duarte em cerimônia íntima

08/09/2018 | 13:11



Apesar de escolher um hotel de luxo para realizar o casamento, Geovanna Tominaga e Eduardo Duarte fizeram uma cerimônia bem íntima. A celebração aconteceu nessa sexta-feira, dia 7, no hotel Sheraton Grand Rio.

A cerimônia tinha um estilo boho chic. A decoração ficou por conta de Aline Antônio, que usou cores como marsala, verde e rosa antigo. Os arranjos eram compostos por rosas, orquídeas, , galhos e folhagens. A apresentadora usou um vestido romântico com rendas e bordado com pérolas, desenhado pela estilista Morena Andrade.

No Instagram, a apresentadora, que participou do Dancing Brasil, agradeceu pelo grande dia:

Nosso momento mais íntimo e cheio de amor... Me casei com você @edumduarte numa linda tarde no Rio de Janeiro. Que celebração carinhosa a do diácono Guilherme... Meu coração está cheio de alegria! Obrigada amigos e familiares que dividiram seus afetos conosco. Obrigada pelas palavras @amornossahistoria E @oliviaolliveira14 Agradeço o esforço de todos que ajudaram a realizar o nosso sonho! Tudo estava perfeito. Nos divertimos do início ao fim! Escolhemos com muito carinho cada detalhe, por isso faço questão de agradecer todos vocês que fizeram essa linda festa .