Netuno tenta repetir atuação para conquistar primeira vitória

João Victor Romoli

Do Diário do Grande ABC



08/09/2018 | 01:09



O empate por 1 a 1 com o líder São Caetano, na última rodada, animou o elenco do Água Santa em busca de evolução na Copa Paulista. A equipe, que enfrenta o Santos, às 15h de hoje, no Estádio do Inamar, tenta repetir o segundo tempo contra o Azulão para conquistar a primeira vitória no torneio.



“Vamos respeitar o Santos. Não sabemos se vem com equipe forte ou com time alternativo, mas o importante é buscar pontos. Temos de somar em casa porque estamos tendo dificuldades no Inamar”, disse o técnico Antônio Carlos Papel, que terá o reforço Carlos Alberto à disposição pela primeira vez. “Já conheço ele desde o sub-14, quando jogava no São Caetano. Vai ser muito importante neste fim de competição”, completou.



Com isso, o Netuno deve manter a equipe com Fernando e Clebinho – também recém-contratados – e que foram elogiados por Papel.