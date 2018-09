Santo André prorroga inscrições para qualificação de moradores

Da Redação



08/09/2018 | 07:00



Prefeitura de Santo André, em parceria com o Senac-SP, prorrogou até a próxima quarta-feira as inscrições para o curso de qualificação profissional para pessoas de baixa renda na área administrativa do Centro Público de Formação Profissional Miguel Arraes, no Jardim Cristiane. Estão disponíveis para esta unidade vagas para a disciplina de auxiliar de recursos humanos, além de inscrições para a lista de espera nos cursos de auxiliar de escritório e auxiliar administrativo com carga de aulas de 160 horas.

Os interessados, que devem ter no mínimo 15 anos e Ensino Médio incompleto, podem dirigir-se à unidade (Rua Rangel Pestana, s/nº) ou ao Paço Municipal (Praça IV Centenário, Centro)