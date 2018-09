Apenas S.Caetano e Diadema realizam desfile cívico amanhã

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



06/09/2018 | 07:00



A crise financeira segue como principal motivador para que a maior parte das cidades da região abandone a tradição do desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência, celebrado amanhã. Neste ano, duas prefeituras realizarão o evento pelos 196 anos pós-emancipação da ex-colônia portuguesa: São Caetano e Diadema. Em 2017, apenas Diadema promoveu a festividade, que contou com a presença de 20 mil pessoas.

Em São Caetano, o desfile cívico será realizado a partir das 9h na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Santa Paula. O evento foi retomado neste ano como forma de manter a tradição, explica o comandante da GCM (Guarda Civil Municipal) da cidade, Claudinei da Silva Magalhães. “Além da satisfação do efetivo com o desfile, há a questão de se reforçar o patriotismo entre as crianças, apesar de todo o contexto geral do País”, observou. No total, 36 segmentos da sociedade, entre Corpo de Bombeiros, polícias Civil e Militar, GCM, Tiro de Guerra, escolas e servidores, percorrerão a via.

Já Diadema programou o início do evento para as 8h, na Avenida Sete de Setembro, no Centro. Neste ano, o desfile terá como tema A Valorização da Pessoa Idosa e a Valorização da Vida. Em 2017, 8.000 pessoas desfilaram, sendo 6.000 estudantes de 34 escolas, além da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e efetivos da Segurança pública.

JUSTIFICATIVAS

Santo André justificou a suspensão da festividade pelo segundo ano consecutivo em razão da necessidade de o município seguir com a recuperação de sua saúde financeira. “A administração não tem poupado esforços para reduzir gastos com o intuito de normalizar o Orçamento do município e irá se empenhar para que as comemorações desta data voltem o mais rápido possível”, prometeu, por meio de nota.

São Bernardo observou que realizou desfile cívico no dia 20 de agosto, em comemoração ao aniversário da cidade. Mauá destacou a situação de calamidade financeira em que se encontra, de acordo com o decreto 8.444, de 6 de julho de 2018, e que está em vigor pelo período de 120 dias a partir de sua publicação. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra apenas informaram que não realizarão o evento, sem especificar os motivos.

VALORIZAÇÃO

Com o intuito de reforçar entre as crianças o patriotismo e valorizar a história do País, o Colégio Vivare, localizado na Vila Vitória, em Santo André, realiza, hoje, a partir das 8h30 e às 13h30, desfile cívico com os alunos da Educação Infantil e primeiro ciclo do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) pelas ruas do entorno da escola.