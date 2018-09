Morre a atriz Beatriz Segall, aos 92 anos, em São Paulo

Miriam Gimenes



06/09/2018 | 07:43



Morreu ontem, aos 92 anos, em São Paulo, a atriz Beatriz Segall. Ela estava internada desde agosto no Hospital Albert Einstein, na Capital, por conta de problemas respiratórios. A causa não foi divulgada até o fechamento desta edição. O velório é realizado até o meio-dia e o corpo da atriz será cremado, ainda hoje, em Cotia, na Grande São Paulo.

Carioca nascida em 1926, Beatriz foi para Paris, nos anos 1950, estudar francês e literatura. Foi lá que conheceu Maurício, filho do pintor Lazar Segall, com quem se casou em 1954 e teve três filhos.

A atriz passou por todas as mídias. No cinema a estreia aconteceu em 1950, com o filme A Beleza do Diabo. Participou ainda de Pixote – A Lei do Mais Fraco e À Flor da Pele, entre outros títulos.

Na televisão, seu papel mais icônico foi com a personagem autoritária Odete Roitman, na novela Vale Tudo (1988), da Rede Globo e que está sendo reprisada agora no canal Viva. Passou também por folhetins como Dancin’ Days, Água Viva, Pai Herói e Sol de Verão. Fez carreira no teatro em montagens como Os Inimigos, Marta Saré, O Inimigo do Povo e A Longa Noite de Cristal, entre outros.<TL>