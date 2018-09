BC da Indonésia intervém para conter queda da moeda local

05/09/2018 | 03:38



O Banco Central da Indonésia vendeu dólares no mercado de câmbio hoje com o objetivo de defender a moeda do país, a rupia, que atingiu mínimas em 20 anos em relação ao dólar, afirmou um diretor da instituição.

O BC indonésio também comprou bônus do governo denominados em rupias de forma a sustentar seus preços, uma vez que investidores estrangeiros vêm reduzindo a posse desse tipo de papel.

Desde que a rupia ficou pressionada, meses atrás, o BC da Indonésia tem feito intervenções constantes em defesa da moeda. Isso levou as reservas internacionais do país a recuar do nível recorde de US$ 131,98 bilhões, atingido em fevereiro, para US$ 118,3 bilhões em julho.

Numa tentativa de atrair capitais para a economia indonésia, o BC também já elevou sua taxa básica de juros em um total de 1,25 ponto porcentual desde maio.