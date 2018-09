Grupo sul-coreano BTS lidera pela segunda vez as paradas norte-americanas da Billboard 200

03/09/2018 | 11:11



Como já dizia o single DNA do grupo sul-coreano mais falado atualmente, tudo isso não é uma coincidência... O BTS, mais uma vez, mostrou todo seu poder ao alcançar pela segunda vez o primeiro lugar nas paradas norte-americanas da Billboard 200 com seu álbum Love Yourself: Answer - lançado no dia 24 de agosto - e, com certeza, veio para ficar!

O novo álbum, que é o terceiro e último da trilogia Love Yourself, chegou ao topo da lista com o equivalente a 185 mil cópias vendidas ao longo da semana passada. Além disso, de acordo com a consultoria, os dados também valem para as execuções em streaming e, do total, 141 mil são referentes à vendas de álbuns tradicionais, ou seja, físicos.

O alcance de Love Yourself: Answer segue seu antecessor Love Yourself: Tear, que também chegou em primeiro lugar nas paradas do mundo todo em maio deste ano.

O grupo, formado em 2013, está no auge da carreira e ganhou maior sucesso desde 2017, quando superou Justin Bieber, que há seis anos estava invicto na categoria Top Social da Billboard.

Além de quebrar recordes como de vídeo mais visto em apenas 24 horas no YouTube com IDOL e vencer, literalmente, todas as premiações que participa, os sete integrantes levam consigo uma legião de fãs do mundo todo intitulados como ARMY's, que fazem de tudo para que o grupo seja reconhecido cada vez mais.

Inclusive, para a felicidade de todos, RM, Jin, Suga, JHope, Jimin, V e Jungkook deram início a turnê mundial Love Yourself que, por enquanto, só passará pela Ásia, America do Norte e Europa até 2019. Mas sem tristeza fãs brasileiros, no vídeo promocional da turnê é bem visível o aviso de que mais datas serão anunciados, ou seja, não descarte as chances de termos o BTS em solo brasileiro em 2019.