Alckmin e Doria fazem ato conjunto em São Bernardo

Do Diário OnLine



02/09/2018 | 13:40



Em reduto historicamente petista, embora comandando atualmente pelo prefeito tucano Orlando Morando (PSDB), Geraldo Alckmin, candidato à Presidência, e João Doria, candidato ao governo do Estado, ambos pelo PSDB, fizeram ato de campanha no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, na manhã deste domingo. O evento, denominado de "Grande Encontro" partidário, também serviu para o lançamento da candidatura de Carla Morando para deputada estadual e de Marcelo Lima para deputado federal.

O presidenciável destacou que escolheu justamente o Grande ABC para dar início à sua campanha. “Nós fizemos questão de começar aqui em São Bernardo, no Grande ABC. Porque nós estamos nas maiores cidades do Brasil, no berço da inovação, no berço da indústria, da capital do automóvel. São Bernardo e a região são colmeias de trabalho e viemos trazer uma palavra de confiança”, disse. Ao citar a situação econômica do País, Alckmin afirmou que seu futuro governo “vai deixar o Brasil no caminho certo, o do emprego.”

Com tom mais afiado em seu discurso, Doria pontuou ainda um outro motivo para o PSDB escolher a região como pontapé da campanha: o fato de a região ser berço político do PT. “São Bernado é terra daquele criminoso que está preso em Curitiba (referindo-se ao ex-presidente Lula). Chega de PT. O Brasil não aguenta mais. Não tenho medo de dizer que uma das maiores motivações para sair da vida privada e vir para a vida publica foi mostrar que há outro caminho para Brasil, que não é a bandeira vermelha. Nossos pais nos ensinaram a trabalhar. Aquilo que o PT não gosta de fazer, nós gostamos.”

Carla Morando, por sua vez, afirmou que mesmo sem experiência política, terá o auxílio do marido, o prefeito prefeito de São Bernardo, Orlando Morando. “Gostaria de pedir ajuda para este time, que é o melhor que temos hoje para salvar o nosso País. Alckmin consegue agregar as pessoas e fazer com que elas entendam o que é melhor para o Brasil. O Doria é um empresario de visão e tem total condição de governar o Estado assim como fez Alckmin. Estou disposta a ser a melhor deputada estadual que existir. Nunca fui política, mas tenho bom professor.”

Orlando Morando, enfatizou a importância processo democrático como a melhor ferramenta de transformação e resgate ao crescimento. “Hoje é um dia de festa, mas também um momento de fazer uma reflexão. Precisamos devolver o protagonismo ao nosso Brasil. Estamos vivendo uma década perdida, graças à má gestão do PT e do governo atual. O Brasil não é um País para ser governado por aventureiros. Precisa de alguém com experiência, competência e capacidade de governar nosso País”, destacou.

Candidato a deputado federal, Marcelo Lima disse que, se eleito, trará investimentos para a região. “Quero ter a oportunidade de representar vocês, trazer recursos, investimentos e fazer com que São Bernardo continue crescendo.”

Também participaram do ato o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e a primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra, que é coordenadora da campanha de Carla Morando. O chefe do Executivo andreense afirmou que o partido não tem medo de debate e desejou paz para o Brasil, que “precisa de estabilidade e tranquilidade para poder crescer e se desenvolver”. (Com informações de Bia Moço)