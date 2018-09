Clássico de Alain Resnais da nouvelle vague é restaurado

02/09/2018 | 07:05



Ganhador do Leão de Ouro no Festival de Veneza de 1961 e considerado um clássico da nouvelle vague, O Ano Passado em Marienbad, de Alain Resnais, passou por um processo de restauração e digitalização em 4K a partir de seus negativos originais de 1960.

Realizado pela equipe técnica do StudioCanal e da Hiventy, a reconstituição foi viabilizada com apoio do Centro Nacional de Cinema e Imagem Animada da França e da Chanel, que vestiu a personagem interpretada pela atriz Delphine Seyrig com sua coleção de alta-costura. A versão recuperada do filme será exibida na próxima quarta, 5, em Veneza.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.