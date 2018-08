Sevilla confirma empréstimo de Paulo Henrique Ganso para o Amiens, da França

31/08/2018 | 16:32



O meia Paulo Henrique Ganso foi emprestado ao Amiens, da França. O jogador não vinha nem ficando no banco de reservas nos jogos do Sevilla e por isso foi negociado com o clube francês por uma temporada, com opção de compra ao término do acordo.

O jogador brasileiro de 28 anos deixa o time espanhol após duas temporadas e sem conseguir deslanchar. No total, foram 28 jogos em que ele entrou em campo pelo Sevilla. Marcou sete gols e deu seis assistências. "O Sevilla deseja toda a sorte nessa nova etapa da sua carreira", escreveu o clube em nota.

Ganso foi revelado pelo Santos em 2008. Foi no time alvinegro onde viveu o melhor momento da carreira e chegou a ter algumas convocações para a seleção brasileira. No Santos, conquistou três títulos do Campeonato Paulista, além da Libertadores em 2011 e a Recopa Sul-Americana em 2012.

Ainda em 2012, foi negociado com o São Paulo após uma negociação tumultuada envolvendo o grupo de investidores DIS. Sua última partida pelo São Paulo foi em 29 de junho de 2016, em triunfo sobre o Fluminense, por 2 a 1. Na ocasião, Ganso sentiu um estiramento na coxa e acabou ficando de fora das semifinais da Copa Libertadores.

A propensão a lesões, inclusive, era considerada um grande obstáculo para Ganso desempenhar o futebol que jogou no Santos. No Morumbi, desde então, superou esse trauma e ficou no departamento médico em poucas ocasiões.

No Sevilla, ele chegou com a responsabilidade de substituir o argentino Éver Banega, que na época havia trocado o clube pela Inter de Milão. No entanto, o brasileiro teve poucas oportunidades de mostrar seu futebol, mesmo com o clube espanhol tendo mudado duas vezes de treinador.

No Amiens, Ganso terá a companhia do colombiano Stiven Mendoza, ex-Corinthians e Bahia. Também reencontrará o amigo e ex-companheiro de Santos Neymar, que atua pelo Paris Saint Germain. Pelo Campeonato Francês, o Amiens visitará o PSG em 19 de outubro, pela 10ª rodada da competição.