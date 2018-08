Grafiteiros ‘ocupam’ Santo André

Caroline Manchini/Especial para o Diário



31/08/2018 | 07:07



Alguns pontos importantes do centro de Santo André estarão de cara nova a partir de amanhã. É que serão feitos grafites nas paredes da rampa (em caracol) de acesso à passarela Luis Mellito, que fica entre as ruas Coronel Alfredo Fláquer e a Gertrudes de Lima, por conta do evento Territórios do Graffiti – Passarela da Perimetral.

Trata-se de uma parceria entre o Departamento de Ação Cultural e Territorial da Secretaria de Cultura Municipal e a CGSA (Comissão de Grafitti de Santo André), em que 12 artistas se concentrarão amanhã e domingo, das 10 às 18h, a fim de revitalizar, por meio das pinturas, os espaços urbanos. “O grafite, que sempre foi visto como arte marginalizada, está se tornando cada vez mais questão de estetização das cidades. Ele traz cor e vida para os espaços”, afirma a curadora do projeto Mariana Zenaro. O tema é a mobilidade em Santo André.

Além de mostrarem suas artes, os grafiteiros responsáveis pelas pinturas estarão disponíveis em tenda próxima ao local para conversar, ensinar técnicas e compartilhar informações com o público interessado.