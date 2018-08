Mãe de Ludmilla posa com Gabriel Jesus e aumenta rumores de namoro entre jogador e cantora

29/08/2018 | 11:11



Ludmilla e Gabriel Jesus não comentam os rumores de que estariam se relacionando, mas estão deixando os fãs cada vez mais certos de que o romance é realmente para valer. Na última terça-feira, dia 28, Silvana Oliveira, mãe da cantora, compartilhou uma foto ao lado do jogador de futebol durante uma festa em Ibiza, na Espanha.

Não esquece do nosso pagodinho rsrs @dejesusoficial, escreveu Silvana na legenda. Após a publicação, os seguidores da mãe de Lud já passaram a brincar que Gabriel Jesus já estaria íntimo da sogrinha.

Embora Ludmilla e Gabriel Jesus não tenham publicado fotos juntos, o jornal Extra divulgou que eles passaram alguns dias lado a lado durante as férias da cantora no balneário espanhol. O craque, por sua vez, encontrou uma brecha nos treinos do Manchester, para ir ao encontro da nova crush.

O veículo revelou que os dois se hospedaram no mesmo hotel e após curtirem alguns dias juntos, amigos de Jesus passaram a seguir Ludmillla no Instagram, assim como a mãe da cantora começou a acompanhar o jogador na rede social. A distância seria um dos fatores para que os dois não assumam o relacionamento no momento.

Gabriel já voltou à Inglaterra, enquanto Lud e sua mãe ainda estão curtindo as férias na Europa. No Instagram, as postagens mais recentes indicam que elas estão aproveitando a ilha de Formentera, também na Espanha e próximo a Ibiza.