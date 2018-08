Trump diz que resultados em busca por seu nome são "perigosos" e ataca Google

28/08/2018 | 07:45



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter nesta manhã para reclamar dos resultados que aparecem no Google no caso de uma pesquisa realizada com os termos "notícias Trump" em ferramentas de busca pela internet, citando especificamente o Google. Segundo ele, os resultados são apenas reportagens da "imprensa da notícia falsa". "Em outras palavras, eles têm isso MANIPULADO, para mim e para outros, de modo que quase todas as histórias e notícias sejam RUINS."

De acordo com Trump, notícias da rede CNN, bastante atacada por ele, predominam nessa pesquisa, enquanto notícias de fontes republicanas, conservadoras e "justas" não aparecem. "Ilegal?", questionou ele. O presidente afirmou ainda que 96% do que aparece nessa pesquisa é oriundo da imprensa nacional americana "esquerdista", o que é "muito perigoso". "O Google e outros suprimem vozes de conservadores e escondem informações e notícias que são boas. Eles estão controlando o que podemos e não podemos ver", argumentou. "Essa é uma situação muito séria e lidaremos com ela!", disse, sem dar detalhes sobre como isso poderia ser feito.