PT é acusado de propaganda irregular nas redes sociais

28/08/2018 | 07:42



O PT foi acusado de pagar influenciadores digitais para elogiar figuras do partido nas redes sociais, o que é vedado pela legislação eleitoral. A influenciadora digital Paula Holanda afirmou ter feito publicações no Twitter, em troca de dinheiro, em favor de petistas a pedido da agência de marketing digital mineira Lajoy.

O caso foi revelado pelo jornal Folha de S.Paulo no domingo. Ela fez elogios na internet à presidente nacional do PT e candidata a deputada federal no Paraná Gleisi Hoffmann e ao ex-prefeito de São Bernardo e nome do PT na disputa pelo governo do Estado de São Paulo, Luiz Marinho.

“A primeira pauta foi sobre a Gleisi Hoffmann. Acompanhei o caso dela e ele ilustra bem a perseguição partidária, bem como a prisão do (ex-presidente) Lula, que foi, sim, de cunho político. Me pareceu uma pauta muito justa, então eu fiz o tuíte sem resistência”. Em outro tuíte, Paula disse: “A segunda pauta foi sobre o Luiz Marinho. Parte da minha família mora em São Paulo, então a agenda paulista me interessa”. Mas, na terceira vez, Paula desconfiou que o cliente seria o partido e a ação seria dissimulada e se recusou. “Minha desconfiança explodiu hoje (domingo), na terceira pauta, sobre o governador petista do Piauí, Wellington Dias”. À Folha de S.Paulo, a proprietária da Lajoy afirmou ter sido contratada pela empresa Be Connected, cujo comando é de Rodrigo Queles Teixeira Cardoso, assessor do deputado federal Miguel Corrêa (PT-MG).

Por meio de nota, o PT negou as acusações. “O Partido dos Trabalhadores esclarece que não contratou nem pagou nenhuma empresa para fazer divulgação remunerada de conteúdos nas redes sociais. O PT não pratica nem precisa desse tipo de ação. O partido construiu forte presença nas redes sociais, sempre baseada no engajamento espontâneo”.