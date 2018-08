Jhol Jhol admite que votação da taxa do lixo atrapalha pleito

Daniel Tossato



28/08/2018 | 07:10



Vereador em primeiro mandato, o parlamentar de Rio Grande da Serra Jonathan Rago, o Jhol Jhol (PSD), se lançou candidato a deputado estadual. Porém, afirmou que a votação na alteração da cobrança da taxa do lixo, realizada pela Câmara no ano passado, tem atrapalhado seus planos.

“Estamos sofrendo um pouco com as críticas da população. Tanto é que protocolamos um pedido de limitador na cobrança, para que seja mais justo”, admitiu o candidato a estadual.

Jhol Jhol declarou que sua candidatura servirá para batalhar por Rio Grande e Ribeirão Pires, que, na visão dele, necessitam de deputados que as representem. É com esse argumento que o vereador critica a posição do prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (sem partido), em apoiar chapa com candidatos de outras cidades e não do próprio município. Maranhão declarou voto à dobrada formada pelo deputado federal Alex Manente (PPS), que é de São Bernardo, e ao candidato a deputado estadual Thiago Auricchio (PR), filho do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB).

“É muito triste que o prefeito apoie candidatos de fora da cidade. Tenho certeza que o Thiago se elegerá e esquecerá da gente daqui de Rio Grande da Serra. Espero que isso não ocorra, mas não vejo a situação de maneira muito correta”, criticou o vereador.

Jhol Jhol discorreu que sua campanha teve como fruto convite feito pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e líder nacional do PSD, Gilberto Kassab, e do deputado federal Antonio Goulart, da Capital. Ele reconhece que sua empreitada, porém, será modesta, focando a dobrada com Goulart. “Vou apostar na redes sociais para angariar votos”, comentou.