Após ser expulso do PT, Marcelo ataca Claudinho

Daniel Tossato



28/08/2018 | 07:08



Expulso do PT, o vereador de Rio Grande da Serra Marcelo Cabeleireiro (sem partido) disparou contra os ex-correligionários, em especial o ex-prefeiturável e ex-vereador da cidade Claudinho da Geladeira (PT). Ele disse estar arrependido de tê-lo apoiado no pleito de 2016.

Para o parlamentar, Claudinho da Geladeira o teria traído e “enfiado uma faca nas costas” e “esquecido” o histórico de parceria entre os dois. “Eu me senti ofendido pela maneira que a expulsão ocorreu. No documento enviado pelo partido, eles afirmam que eu aprovei a taxa do lixo na cidade, quando, na verdade, votei apenas para mudar a forma que ela seria cobrada”, argumentou o ex-petista.

Durante a última campanha para prefeito em Rio Grande da Serra, em 2016, Marcelo esteve na coligação que defendeu Claudinho. Naquela eleição, o candidato petista teve 8.166 votos e ficou na segunda colocação, perdendo para o atual prefeito, Gabriel Maranhão (sem partido).

“Na verdade, não tenho nada contra o partido, mas sim contra a diretoria da legenda aqui na cidade. Eles se fecharam e não me convocavam para reuniões”, disse o vereador. “Os integrantes do partido achavam que eu fazia parte da base aliada do governo, mas não é verdade. Não me considero parte do base governista”, pontuou.

O vereador declarou ainda que a legenda tinha a diretriz de votar contra qualquer projeto governista. Para Marcelo Cabeleireiro, essa norma não favorecia a população e, por isso, ele se colocou como independente na Câmara. “Sempre votei em projetos aos quais eu entendia serem melhores para a população. Não me arrependo de agir assim”, afirmou.