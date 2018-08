Horário de entrega de propostas por distribuidoras da Eletrobras é adiado

27/08/2018 | 10:32



A Comissão de Licitação responsável pelo leilão das distribuidoras da Eletrobras Eletroacre, Ceron e Boa Vista alterou na manhã desta segunda-feira, 27, o horário de entrega da documentação pelos proponentes interessados nos ativos. Inicialmente marcado para a manhã desta segunda, no período das 9 horas às 12 horas, o horário foi alterado para o período da tarde, no período das 12 horas às 15 horas, na sede da B3, em São Paulo. O comunicado divulgado pela comissão não aponta motivos para o adiamento.

Apesar da mudança, a B3 disponibilizou pela manhã um guichê específico para atender os interessados e algumas pessoas já foram direcionadas ao 10º andar do edifício, onde os documentos serão efetivamente entregues.

As proponentes deverão apresentar na B3, por representante de corretoras credenciadas, 2 vias dos volumes 1 (declarações, documentos de representação e garantias de propostas) e 3 (documentos de habilitação), além de 2 vias do volume 2 (proposta econômica) para cada uma das distribuidoras ofertadas.

No dia 29 serão divulgados os resultados da análise do Volume 1 - Declarações Preliminares, Documentos de Representação e Garantias da proposta não aceitas e sua motivação e, no dia 30, será realizada a sessão pública de leilão, com a abertura das propostas econômicas.