Tatá Werneck celebra aniversário com festa inspirada em Chaves e Bruna Marquezine se joga no funk

27/08/2018 | 10:11



Tatá Werneck completou 35 anos de idade no dia 11 de agosto, mas apenas comemorou mais um ano de vida no último domingo, dia 26, quando realizou um festão em sua mansão no Rio de Janeiro. Fã do seriado Chaves, a humorista apostou na temática para decorar a casa inteirinha com os personagens da história mexicana.

Tatá Werneck não perde o bom humor nunca! A atriz, que usava um vestido justinho e de couro, fez graça ao posar para os cliques ao lado da decoração da festa. Ela surgiu usando o chapéu do Chaves e atrás do famoso barril do personagem.Tatá Werneck pensou em tudo e até os doces eram inspirados nos personagens! Mais fofo impossível, né?

Nas redes sociais, os convidados registraram cada momento da festa e Tatá apareceu animada enquanto dançava durante a noite. Bruna Marquezine também esteve por lá! Sem a companhia de Neymar, ela aproveitou a festa ao lado dos amigos. A atriz apostou em um look p&b e ousou na maquiagem, com um batom vermelho.

Bruna se jogou no funk! A atriz apareceu descendo até o chão ao som de Na Ponta Ela Fica, do Mc Delano. Na legenda da publicação, Victor brincou: Nosso hino!. A noite ainda foi animada por muito axé! Tatau, ex-vocalista do Ara ketu, cantou ao lado de Tuca Fernandes os maiores hits baianos.

Luis Lobianco também esteve presente na festa e se animou ao cantar Sal na pele, sal no mar, música-chiclete de seu personagem na novela Segundo Sol. Tatá também demonstrou animação e passou a noite inteira cantando ao lado dos amigos.

Olha só Tatá Werneck mostrando que manda bem na cantoria! A atriz não saiu do palco durante a noite e apareceu cantando em diversos momentos. Luísa Sonza também esteve por lá! Além de cantar ao lado de Tatá Werneck, ela curtiu a noite ao lado do marido, o youtuber Whindersson Nunes.