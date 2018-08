Ex-Spice Girl, Mel B irá para rehab para tratar alcoolismo e vício em sexo

26/08/2018 | 13:11



Infelizmente parece que os centros de reabilitação estão abrigando cada vez mais famosos. Após Demi Lovato, de acordo com o The Sun, a cantora Mel B, de 43 anos de idade, agora irá para a rehab para tratar um estresse pós-traumático, problemas com álcool e vício em sexo. Uma fonte do jornal descreveu a cantora como louca por sexo, afirmando que ela já dormiu com até três homens no mesmo dia após se divorciar do produtor Stephen Belafonte.

A ex-Spice Girl pretende se internar em um centro de reabilitação no Reino Unido mês que vem, e relatou que os últimos seis meses foram muito difíceis para ela.

- Tenho trabalhado com um escritor em meu livro, Brutally Honest, e tem sido incrivelmente traumático revelar um relacionamento emocionalmente abusivo e confrontar tantos problemas da minha vida, contou Mel B.

Ela ainda revelou que a bebida acaba servindo como um anestésico para a dor que ela sente, mas que tem completa noção de que isso é apenas uma maneira de mascarar o que realmente está acontecendo.

- Mas o problema nunca foi sexo ou álcool ? está por baixo de tudo isso. Tenho plena consciência de que estou em um momento de crise. Ninguém me conhece melhor do que eu, mas estou lidando com isso.

Mel B se divorciou de Stephen Belafonte em abril do ano passado após dez anos de relacionamento polêmico e cheio de brigas