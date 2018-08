No Altas Horas, Simone e Simaria fazem pergunta sobre sexo oral e cirurgia íntima à Laura Muller

26/08/2018 | 13:11



Não é novidade que Simone e Simaria adoram causar, e o palco do Altas Horas foi o lugar perfeito para isso. A dupla, que performou ao lado de Chitãozinho & Xororó - ambos também convidados, fez muita graça na noite do último sábado, dia 25, e ao longo do programa mostrou que são literalmente gente como a gente! Porém, não foi isso que chamou atenção, e sim a reação das irmãs ao saber que a sexóloga Laura Mulller iria lhes fazer uma visitinha.

- Temos muitas dúvidas, declarou Simone no momento em que a sexóloga foi anunciada.

Recebida pelos abraços das irmãs, a sexóloga ouviu elogios pelo novo namorado, o empresário Ricardo Ferreira, a quem Simaria já teve a oportunidade de conhecer. Mas depois, para alegria de todos, foi a vez das perguntas mais quentes e Simone logo aproveitou para tirar uma dúvida sobre sexo oral:

- É sobre chupar a mangueira, começou enquanto ria.

- Se a mulher chupa o caule, vai nos ovos, se a mulher passar do rego, é perigoso ele descobrir onde é a Disneylândia?, questionou a cantora que não se conteve em rir da própria pergunta.

Laura então respondeu que os locais mais prazerosos para o sexo oral e Simaria falou:

- Estou trabalhando no local certinho.

Mas não foi só a Simone que esclareceu algumas coisas. Simaria também aproveitou a visita para perguntar sobre cirurgia íntima!

- Tenho uma curiosidade terrível, não sei como foi fazer a pergunta, tenho medo. O negócio da gente. Quando ele é grande..., começou ela completamente constrangida.

- É verdade que você fazendo a cirurgia lá você fica mesmo com o tesão de 53 macacos todo o dia?, completou.

Laura então respondeu que dependeria muito tipo de cirurgia realizada.

A dupla, que já havia participado do Altas Horas anteriormente, já havia tido um papo com a sexóloga na época e assuntos, como sexo anal, foram trazidos à tona pelas duas.