Ciro defende revogação da Emenda 95, que contingencia gasto para saúde e educação

25/08/2018 | 12:49



Como já citado em outras ocasiões, o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, reforçou a necessidade de revogar a Emenda Constitucional 95, que contingencia gastos para setores como saúde e educação. "O presidente Michel Temer está proibindo o Brasil de expandir, até 2030, áreas de necessidade básica incluindo, também, infraestrutura, segurança e habitação. Mais da metade do orçamento da União está comprometida com juros e rolagem de dívida", afirmou em evento com militância, na capital paulista.

Na educação, Ciro reafirmou que é possível utilizar "boas práticas" adotadas durante seu governo do Estado no Ceará e aplicar a nível nacional. "Vamos criar um retreinamento do magistério brasileiro", disse.

Uma segunda tarefa que seria adotada pelo pedetista é a estratégia de "subfinanciamento", voltada para algumas áreas específicas. "Com isso, poderemos zerar a demanda formal por creches e avançar nas escolas de tempo integral no Brasil", exemplificou.

Com relação à infraestrutura, o presidenciável afirmou que há cerca de 40 mil projetos de habitação do 'Minha Casa, Minha Vida' que estão paralisados, assim como obras de expansão da BR-163, que liga a região de Mato Grosso ao Norte do País. "Precisamos de financiamento, seja através do Banco Mundial, Caixa Econômica ou outras instituições".