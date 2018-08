Trump diz que EUA estão próximos de grande acordo comercial com o México

25/08/2018 | 12:14



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que o país está próximo de um "grande acordo comercial" com o México, e acrescentou que as relações entre os dois países estão melhorando. No Twitter, o presidente disse que EUA e México estão cada vez mais próximos e que o acordo pode sair em breve.

Trump vem destacando a melhora das relações desde a eleição de Andres Manuel Lopez Obrador para a Presidência do México. Os dois países estão discutindo um acordo comercial como parte do processo de renegociação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta). Segundo fontes consultadas pelo site Politico, um acordo abre caminho para que o Canadá volte a se juntar às negociações para a revisão do Nafta.

Alguns analistas esperavam um anúncio na quinta-feira passada, o que não aconteceu. O ministro da Economia do México, Ildefonso Guajardo, disse na semana passada que "é melhor ter um bom acordo do que um acordo rápido". Ainda assim, ele destacou que faria o melhor para concluir um acordo com os EUA o mais rápido possível. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.