Duelo pela liderança marca clássico

25/08/2018 | 07:00



Considerado o principal clássico do Grande ABC, Santo André e São Caetano voltam a se enfrentar hoje, às 15h, no Estádio Bruno Daniel, após dois anos. As equipes, que não se encontram desde 2016 – quando o Ramalhão eliminou o rival nas quartas de final da Série A-2 do Paulista e, depois, chegou ao título –, vão para a partida na briga pela liderança do Grupo 3 da Copa Paulista.

O Azulão, que tenta manter a invencibilidade, está na ponta da chave, com 11 pontos, enquanto o Santo André está em terceiro, com oito. Além da importância para a tabela, está em jogo o histórico equilibrado do confronto. Os times se enfrentaram por 31 vezes em competições oficiais. Foram dez vitórias do São Caetano, contra nove do Ramalhão, além de 12 empates (resultado do último confronto, em 2016, que terminou 0 a 0), o que faz este clássico ser o mais importante e mais esperado da região desde 1993, quando duelaram pela primeira vez – o Santo André venceu por 3 a 1.

Esperando grande presença de torcedores, o Ramalhão até colocou o ingresso mais barato, sendo R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia, com maiores de 60 anos e menores de 12 anos entrando de graça.



Palhavam cita aprendizado e quer Ramalhão no ataque

Com campanha até que de certa forma surpreendente na Copa Paulista, o Santo André tenta colocar em jogo hoje o aprendizado dos outros dois clássicos disputados pelo Grupo 3 – venceu o Água Santa por 3 a 0, na estreia, e perdeu para o São Bernardo por 1 a 0 (única derrota da equipe no torneio), na terceira rodada – para se aproximar dos líderes.

O técnico José Carlos Palhavam, que divide o trabalho entre o profissional e o elenco sub-20, ressaltou que o time tem de ser mais ofensivo. “Vamos respeitar o adversário como fizemos nos outros clássicos (todos no Bruno Daniel), mas temos de ser um pouco mais atirados, atacar mais. Por isso, o individual vai ser importante. Estamos jogando em casa, temos de atacar, mas sem perder a responsabilidade”, disse o treinador, que aproveitou para falar que a diferença entre a qualidade dos times não ficará visível dentro de campo.

“O jogo é difícil, muita tradição dentro de campo. O São Caetano é um time de muita qualidade, tem jogadores experientes, mas a rivalidade equilibra. Temos de ter tranquilidade, sem entrar na pilha e fazer nosso jogo. Nosso objetivo é sempre a vitória”, completou Palhavam.



Pintado iguala Guedes, mas evita ver jogo como diferente

Confirmando o favoritismo na Copa Paulista, o São Caetano tenta fechar o primeiro turno com boa atuação no maior clássico da região, já que um revés pode significar pressão grande dos torcedores, mesmo estando invicto na torneio – foram três vitórias e dois empates.

Apesar de completar 51 jogos no comando do Azulão hoje e igualar Sérgio Guedes como quinto técnico que mais dirigiu o clube, Pintado descartou foco diferente na partida. “Todos os jogos são muito importantes. Temos compromisso com a diretoria de encarar todas as partidas de maneira séria, pela condição que é oferecida para nós. Então, precisamos sempre jogar no nosso limite, buscando a vitória. E não será diferente agora”, falou o treinador, que está na sua terceira passagem pelo São Caetano – esteve em 2008 e 2013.

Embora trate a partida igualmente às outras, o treinador enalteceu o clássico, já que também comandou o Santo André, em 2011. “Possui algo diferente. Não é final de campeonato. Mas é sempre importante conseguir um bom resultado contra adversário direto, um time que é vizinho. Além disso, vencer é importante para o nosso clube”, disse Pintado.