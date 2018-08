Lucas Lino é mais um reintegrado ao elenco do São Bernardo

Dérek Bittencourt



24/08/2018 | 16:25



O São Bernardo ganhou inesperado reforço para a sequência da Copa Paulista. Depois de reintegrar Fernando Júnior, que estava emprestado ao Londrina, o Tigre recebeu de volta do Boa Esporte-MG o atacante Lucas Lino. O jogador não vinha sendo aproveitado pela equipe mineira - que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B - e seu retorno qualifica o elenco do técnico Wilson Júnior no torneio estadual.

Lucas Lino chegou ao São Bernardo para a Série D do Brasileiro de 2017, emprestado pela Portuguesa Santista. Sua habilidade e velocidade despertaram interesse do Tigre, que o contratou em definitivo para esta temporada. Depois da Série A-2, ele foi emprestado ao Boa Esporte e agora está de volta. Ele, inclusive, participou do treino da tarde desta sexta-feira, mas ainda não está apto para o jogo deste sábado, às 15h, contra o Santos, no Estádio do Inamar, em Diadema.