CineMaterna presenteará as mães em comemoração a uma década de existência

Miriam Gimenes



22/08/2018 | 16:20



Já se passaram dez anos desde que a ONG CineMaterna, que integra mães com bebês de até 18 meses em sessões de cinema por todo o País, nasceu. E para comemorar uma década de existência, preparou uma comemoração especial durante o mês de setembro: em quase todas as sessões, dará cortesias para as mães com bebês de até 18 meses usufruírem o CineMaterna.

Ao todo serão quase 1.500 cortesias, que serão distribuidos devido a parceria dos cinemas: Cine Araújo, Cine Show, Cineart, Cinemais, Cinemark, Cineplus, Cinépolis, Cinesystem, Circuito Cinemas, Espaço Itaú de Cinema, GNC, Kinoplex, Moviecom, Orient, Topázio Cinemas e UCI.

As mães também ganharão um mimo especial da Natura Mamãe e Bebê.

Para saber quantas cortesias haverá em cada cinema em setembro, basta acessar o site do CineMaterna e buscar a imagem de uma mão segurando um ingresso (com desenho de coração)