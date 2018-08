Anitta se recupera de hérnia de disco; retorno aos palcos será no final do mês

22/08/2018 | 16:05



Anitta informou nesta quarta-feira, 22, que está melhorando da hérnia de disco e já está conseguindo se locomover com mais facilidade. "Eu andei meio capenga em alguns shows por causa disso. Eu andava e doía. Agora estou bem mais tranquila e vou voltar com tudo", disse ela em um story do seu perfil do Instagram.

A cantora informou que voltará curada aos palcos em 31 de agosto. Ultimamente, ela tem se apresentado com movimentos restritos e acompanhada de uma fisioterapeuta. "Será que um dia eu volto a usar salto no show? Logo mais estarei dançando funk novamente", brincou.

Apesar da condição de saúde, ela afirmou que está gostando de ter um cotidiano regrado e sem a correria que os shows lhe traz. "Desde a época da Vale empresa onde estagiou em administração que eu não sabia o que era acordar todo dia e ir ao mesmo lugar e ter um horário. Eu programava tudo", recordou.

Anitta é uma das julgadoras do The Voice mexicano e recentemente anunciou que vai lançar, em outubro deste ano, um seriado infantil chamado Clube da Anittinha.