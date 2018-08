Aneel aprova 3 reajustes acima de 15%, sendo o maior da Elektro, de 24,42%

21/08/2018 | 11:10



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 21, três reajustes tarifários da conta de luz, todos acima de 15%. Os consumidores da Elektro, distribuidora de energia que atua no interior de São Paulo, serão alvos do maior reajuste, com alta média de 24,42% na tarifa. No caso da Energisa Paraíba, a conta vai subir 15,73%, em média. Já os consumidores da Companhia Energética do Maranhão (Cemar), a alta média será de 16,94%.

O reajuste da Elektro atinge clientes de 223 municípios de em São Paulo e cinco do Mato Grosso do Sul, chegando a um total de 6 milhões de pessoas atendidas. Pela decisão, o reajuste para consumidores de alta tensão será de 26,75%. Os de baixa tensão serão alvo de um aumento de 23,20%. O preço reajustado passa a ser aplicado a partir de 27 de agosto.

No caso da Energisa Paraíba, o reajuste será aplicado a partir de 28 de agosto, com alta de 16,75% para consumidores de alta tensão e de 15,41% para os de baixa tensão. O aumento atinge aproximadamente 3,3 milhões de habitantes em 216 municípios da Paraíba.

Na Cemar, que cobre 217 municípios e atende mais de 2,46 milhões de clientes no Maranhão, os consumidores de alta tensão terão alta de 17,86%, enquanto os de baixa tensão sofrerão reajuste de 16,77%. O aumento também passa a valer a partir de 28 de agosto.

As decisões sobre os reajustes anuais foram aprovadas por unanimidade nesta terça-feira, 21, em audiência pública realizada pela diretoria da Aneel.