Candidato do PSL no Paraná obtém liminar para participar de debate

16/08/2018 | 22:38



O assunto mais comentado na chegada dos candidatos ao governo do Paraná no debate da Band, em Curitiba, nesta quinta-feira, 16, foi a liminar obtida por Ogier Buchi (PSL) na Justiça Eleitoral que garantiu sua participação no programa.

Por ordem do candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, a legenda não registrou a candidatura dele na Justiça Eleitoral. Mas Buchi se cadastrou isoladamente como postulante ao governo e conseguiu, às 21h, garantir sua participação no programa eleitoral, que começaria uma hora depois.

"A Executiva regional recebeu um pedido da Executiva nacional para não registrar minha candidatura. Não discuto a decisão nacional, sou fiel ao meu partido, mas manterei minha candidatura enquanto a Justiça determinar que ela é possível", declarou Buchi na chegada à Band.

Ao todo, seis candidatos ao governo do Estado foram convidados para participar do debate. Os mais tietados por cabos eleitorais na entrada da emissora foram o deputado estadual Ratinho Junior (PSD) e a governadora Cida Borghetti (PP). Também participam do programa João Arruda (MDB), Professor Piva (PSOL) e Dr. Rosinha (PT)