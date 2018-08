Bayern de Munique goleia o Hamburgo de virada no último amistoso da pré-temporada

15/08/2018 | 16:06



No último amistoso antes de começar a temporada, o Bayern de Munique goleou o Hamburgo por 4 a 1 nesta quarta-feira, na casa do adversário, o Volksparkstadion, na cidade de Hamburgo. A vitória foi conquistada de virada e construída com dois gols de Sandro Wagner e outros dois de Thomas Muller.

O togolês naturalizado alemão Khaled Narey abriu o placar para o Hamburgo, que foi rebaixado na última temporada pela primeira vez em sua história e disputa neste ano a segunda divisão do Campeonato Alemão - perdeu na estreia e venceu o jogo seguinte.

Com alguns titulares em campo desde o início da partida - como o goleiro Neuer, o lateral-direito brasileiro Rafinha e o atacante holandês Robben -, a equipe bávara chegou à virada de forma natural. Aos 31 do primeiro tempo, Wagner marcou o primeiro de pênalti e ampliou a contagem 10 minutos depois.

Na etapa final, o técnico Niko Kovac promoveu a entrada de outros jogadores considerados titulares e o nível de atuação de manteve. Um deles, Thomas Muller decidiu a partida com outros dois gols, aos 28 e aos 41 minutos.

O Bayern de Munique já estreou oficialmente na temporada no último domingo, quando goleou por 5 a 0 o Eintracht Frankfurt, fora de casa, e conquistou o tricampeonato da Supercopa da Alemanha de forma inédita.

O time bávaro irá enfrentar o modesto SV Drochtersen/Assel em seu segundo jogo oficial na temporada, neste sábado, em partida válida pela primeira fase da Copa da Alemanha. A estreia no Campeonato Alemão, em que busca o hepta, será contra o Hoffenheim, no próximo dia 24, na Allianz Arena, em Munique.

Em outra partida amistosa nesta quarta-feira, o Hertha Berlim superou o Hallescher também por 4 a 1. Ibisevic, duas vezes, Kalou, em cobrança de pênalti, e Lazaro marcaram os gols do triunfo. Ldwig fez nos minutos finais da partida o gol de honra do time que disputa a terceira divisão do Campeonato Alemão.