Região Sul do Brasil registra temperaturas negativas na manhã desta sexta

15/06/2018 | 13:12



No Rio Grande do Sul, o tempo seco, frio e ensolarado predomina em quase todos os municípios do Estado nesta sexta-feira, 15, ainda em função da massa de ar polar. Em Porto Alegre, o alvorecer foi gelado principalmente na zona sul da capital, onde a temperatura mínima foi de 4,2º C no bairro Lami. Na região norte da cidade, no bairro Sarandi, os termômetros registravam 5,2º C. O dia será de sol com períodos de nebulosidade que aos poucos irá diminuindo ao entardecer.

Em Novo Hamburgo, no bairro Lomba Grande, às 7h a temperatura era de 2,9ºC. Em Caxias do Sul, na Serra, os termômetros marcavam somente 5ºC, mas com sensação térmica de zero grau.

No município de São José dos Ausentes, a mínima foi de -1,1ºC. Em Bagé, na fronteira gaúcha, a marca foi de -0,2ºC, com registro de geada em algumas regiões dos Pampas. Em Pinheiro Machado, no sul do Estado, a marca mínima foi de -2,8ºC.

Em Santa Catarina, a manhã também foi fria. Em São Joaquim, na Serra, a temperatura era de 2,8ºC. As máximas previstas para esta sexta-feira não devem ultrapassar os 13ºC na região oeste e de 15ºC no norte do Estado.

Mínimas de hoje no RS:

- Pinheiro Machado -2,8°C

- Soledade -1,6°C

- Ausentes -1,1°C

- Vila Nova do Sul -0,7°C

- São Gabriel -0,3°C

- São Sepé -0,2°C

- Santa Rosa 0,0°C

- Livramento 0,3°C

- Cambará 0,4°C

- Alegrete 0,7°C

- Dom Pedrito 0,7°C

- Cruz Alta 0,8°C

- Uruguaiana 0,9°C