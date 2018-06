Sochi vê clássico Portugal x Espanha

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



15/06/2018 | 09:17



O Estádio Fisht, em Sochi, vai sediar hoje um dos grandes duelos da primeira fase da Copa. Grandes favoritos às duas vagas do Grupo B, Portugal e Espanha medem forças a partir das 15h e promovem embate raro entre Cristiano Ronaldo e Sérgio Ramos. Companheiros de Real Madrid e líderes em suas seleções, eles são os protagonistas no confronto.

Sem receio, Sérgio Ramos assumiu: “Melhor tê-lo ao seu lado”, quando perguntado sobre o encontro com o amigo Cristiano Ronaldo. “É um alarme permanente. Não só Cris, mas a seleção (de Portugal) é completa. Uma defesa que é contundente. Transmite segurança atrás. Será um jogo atrativo para os amantes do futebol e espero que a Espanha vença”, comentou o zagueiro espanhol.

Cristiano Ronaldo não falou com a imprensa. Mas a fisionomia tranquila no último treino antes do jogo indica que o melhor jogador do mundo na atualidade não sente a pressão do importante duelo. Talvez porque, desta vez, Portugal não se resume ao craque. Campeão da Eurocopa em 2016, o time traz alguns jovens talentos como o meia Bernardo Silva, do Manchester City, e o atacante Gonçalo Guedes, do Valência.

Bernardo Silva, aliás, foi o escolhido para falar ontem e elogiou o adversário. “A Espanha é favorita para conquistar esse Mundial. Obviamente que parte como favorita para este jogo, mas Portugal tem sua ambição. Sabemos que se jogarmos bem, podemos ganhar. Se formos consistentes defensivamente, se estivermos concentrados e tivermos ambição para atacar, podemos ir à procura da vitória”, projetou.

Do outro lado, a Espanha tenta se reorganizar após a repentina demissão do técnico Julen Lopetegui, dispensado na terça-feira porque negociava com o Real Madrid. O ex-zagueiro Fernando Hierro, que era diretor da seleção espanhola, assumiu o comando e garante que quase nada mudou.

“Muitas pessoas da comissão técnica anterior seguem e a ideia não vai mudar. É impossível mudar tudo em dois dias. Você verá a Espanha que quer ser a protagonista, não vamos duvidar de nada sobre nossas virtudes e conceitos”, explicou Hierro. “Teremos três finais pela frente e a primeira será amanhã (hoje). Somos privilegiados por estar aqui. Temos de desfrutar, colocar a paixão e dar 100%”, acrescentou o agora treinador que, como zagueiro, participou com pouco destaque de três Copas do Mundo: 1990, 1994 e 1998.

Parece que estamos em uma casa funerária, afirma zagueiro espanhol

Capitão da Espanha, Sérgio Ramos se irritou com as perguntas sobre a troca de treinador na seleção na véspera da Copa do Mundo – saiu Julen Lopetegui, que assinou com o Real Madrid, e entrou Fernando Hierro.

O zagueiro preferiu não comentar a decisão da federação espanhola, que demitiu o técnico quando soube da negociação dele com o Real.

“Não cabe aos jogadores falar disso. Não somos nós que tomam esse tipo de decisão. Os jogadores se concentram no lado esportivo, respondem em campo. Não sei se alguém cometeu um erro, mas não sou eu ou o técnico que devemos responder. Temos de deixar as opiniões pessoais de lado. Não tenho nada a provar ao Mundo, não perco um segundo com isso. Parece que estamos em uma casa funerária e amanhã (hoje) começamos a Copa do Mundo”, declarou. (das Agências)