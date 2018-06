Sessão solene exalta história do Diário

Humberto Domiciano

Do Diário do Grande ABC



15/06/2018 | 07:00



Fortalecimento da democracia e a importância da cobertura jornalística foram ressaltados durante sessão solene da Câmara de São Caetano em homenagem aos 60 anos do Diário.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, como o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), o presidente da Câmara, Pio Mielo (MDB), o deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB) e o ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM). O jornal também recebeu ofícios comemorativos do governador Márcio França (PSB), dos deputados estaduais Coronel Camilo (PSD), Coronel Telhada (PP) e Luiz Fernando Teixeira (PT) e do conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) Antonio Roque Citadini.

Para o chefe do Executivo de São Caetano, a trajetória do Diário está diretamente ligada à evolução da região. “É a história viva do Grande ABC, algo riquíssimo, que se confunde com a história da região. Preponderante nos momentos mais importantes, seja na política, no desenvolvimento social e no urbanismo do Grande ABC. Chegar a seis décadas é um privilégio para um jornal regional. Não tenho dúvida que é o maior jornal regional do País”, comentou Auricchio.

Na visão de Pio Mielo, a celebração pontua um momento importante do jornal. “Eu me considero abençoado de estar na presidência no momento em que o Diário completa 60 anos. Essa iniciativa foi aprovada de forma unânime pelos vereadores. A região era de um jeito antes e é de outro depois do Diário. É impossível imaginar a política, o empreendedorismo e o fortalecimento da democracia sem o jornal. São Caetano ser pioneira nesta homenagem é uma honra”, prosseguiu.

O diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini, afirmou que a sessão solene mostrou a importância do jornal para a região. “Nosso cotidiano é fazer notícia e não ser notícia. Ocasiões como essa é que dão a certeza de como a gente é visto pela sociedade. A gente se preocupa em fazer, mas não como as pessoas nos veem lá fora. Quando reunimos tanta gente para celebrar essa história de 60 anos, temos a certeza que temos papel relevante”, comemorou.

EXPOSIÇÃO

A sessão solene de ontem marcou ainda a abertura oficial da mostra DGABC 60 Anos, que traz capas, fotos, ilustrações e prêmios recebidos pelo jornal e que ocorre no salão nobre da Câmara (Avenida Goiás, 600, bairro Santo Antônio).

A exposição é gratuita e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, a partir das 8h até o fechamento da Casa. Estão expostas capas de todos os dias 11 de maio a partir da década de 1970, quando o periódico passou a ser distribuído diariamente (com exceção das segundas-feiras), até hoje.