Dolly segue com bens bloqueados e em greve

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



15/06/2018 | 07:23



Os cerca de 700 funcionários que trabalham na fábrica da Dolly, em Diadema, e no centro de distribuição, em São Bernardo, continuam de braços cruzados. Sem pagamento desde o dia 18 de maio, os trabalhadores receberam mais R$ 300 e cesta básica ontem. Na segunda-feira, eles já haviam recebido R$ 300, provenientes, segundo o Sintetra (Sindicato dos Rodoviários do ABC), da entrega de produtos que estavam em estoque. A companhia também teria acertado valores pendentes do convênio médico.

Por sua vez, a empresa afirma que está sem recursos para acertar as contas com os operários, dado que os bens estão bloqueados pela Justiça desde o dia 10 de maio, quando o proprietário Laerte Codonho foi preso. O empresário é investigado por fraudes praticadas ao longo de 20 anos, que podem ter gerado prejuízo de R$ 4 bilhões ao Estado e à União, devido à sonegação de impostos.

Segundo Ademir José da Silva, coordenador do Sintetra, a Dolly solicitou liberação dos bens e aguarda definição do Supremo Tribunal Federal. A instrução é que os operários sigam de braços cruzados até previsão de pagamento integral dos salários. A paralisação chega hoje ao 24º dia.

Cerca de 150 trabalhadores se manifestaram, há uma semana, em frente ao Juizado Especial Federal de São Bernardo para chamar a atenção da juíza Lesley Gasparini, na esperança de reverter o bloqueio dos bens da firma, o que não aconteceu.

No entanto, Silva destaca que, mesmo que os funcionários da produção desejassem, não haveria insumos para voltar ao trabalho. “O que eles estão distribuindo são os refrigerantes que já estavam prontos para empresas que tinham contrato assinado.”

Nova assembleia será realizada na terça-feira, às 15h, no centro de distribuição de São Bernardo. O objetivo é informar os trabalhadores sobre possíveis novidades e, assim, definir os rumos da greve.