Candidatos da região têm opções para o vestibular de meio de ano

Bia Moço

Especial para o Diário



15/06/2018 | 07:00



O meio de ano representa para estudantes oportunidade de ingressar no Ensino Superior, sobretudo para aqueles que não conseguiram o feito no início do ano. Universidades oferecem, até julho, vestibulares diversos, como é o caso da Unip (Universidade Paulista), inclusive com possibilidades de financiamento – com recursos próprios ou por meio de parceria com instituições financeiras –, com objetivo de facilitar o investimento educacional.

As inscrições para o processo seletivo do 2º semestre da Unip podem ser por prova tradicional, agendada, transferência e pela nota no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), com descontos que podem chegar a 100% na graduação presencial. De acordo com o vice-reitor de planejamento, administração e finanças Fábio Romeu de Carvalho, a universidade tem ainda o PAE (Plano de Apoio ao Estudante), financiamento feito com recursos próprios, e o Pravaler, que financia os alunos com recursos bancários. “Outras parcerias com bancos para financiamento de alunos estão sendo negociadas, para criar mais opções aos estudantes”, comemora.

Tanto no caso da prova tradicional quanto na agendada, as inscrições podem ser feitas até 24 horas antes da realização do exame, pessoalmente, pelo site (www.unip.br) ou em colégios, cursinhos e em postos de inscrição autorizados. O manual do processo seletivo é gratuito e está disponível nos campus e portal da universidade. A inscrição é gratuita.

FSA

A FSA (Fundação Santo André) aposta na conquista de novos alunos como forma de aumentar o capital financeiro da instituição andreense, que passa por grave crise financeira. Para isso, oferece processo seletivo para início no segundo semestre. Os ingressantes terão de 20% a 30% de desconto na mensalidade, dependendo do curso, durante os primeiros seis meses de aula. Aqueles que desejaram transferência para o centro universitário também terão o desconto. A inscrição custa R$ 40 e deverá ser feita exclusivamente pela internet (www.fsa.br/vestibular).

A novidade é a mudança na grade curricular de alguns cursos, como é o caso das engenharias, graduações da área contábil, de administração e de tecnologia. “Houve reformulação de metodologia, visando a melhora na qualidade de ensino e inovação dos cursos”, relata o vice-reitor Rodrigo Cutri.

METODISTA

Para incentivar o ingresso no Ensino Superior ao mais de 50 cursos presenciais, EAD (Educação a Distância) e semipresenciais, a Umesp (Universidade Metodista de São Paulo) oferece incentivos, como o Bolsa Social, Quero Bolsa, Financiamento PraValer, além de descontos em mensalidades no programa Amigo Indica Amigo. Turmas iniciais de meio de ano para Odontologia, Medicina Veterinária e Psicologia estão entre as novidades. Há opções de provas digitais em todos os finais de semana até agosto ou de realização do vestibular tradicional em 29 de julho. As provas são diárias e agendadas às 15h, 17h e 19h no polo de São Bernardo.

USCS

A USCS (Universidade Municipal de São Caetano) também está com inscrições abertas para o seu vestibular de meio de ano. As inscrições vão até o dia 27 e a prova ocorre em 1º de julho. O valor da inscrição é de R$ 50. Ao todo, 30 cursos de graduação integram o processo seletivo. Os interessados devem inscrever-se pelo site (www.uscs.edu.br) ou presencialmente, no campus Barcelona (Av. Goiás, 3.400). A novidade é curso de graduação em Ciências Aeronáuticas.