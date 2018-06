Banda Medulla se apresenta hoje em Santo André

Daniela Pegoraro



15/06/2018 | 07:00



Formada em meados de 2005 no Rio de Janeiro, a banda Medulla chega a Santo André para show que acontece hoje no Tupinikim Bar & Lounge (Rua das Monções, 585). O grupo mistura ritmos como rock, rap e elementos de música eletrônica. “Não temos estilo determinado, é muito mais experimentação”, diz o vocalista Keops em entrevista ao Diário. “Nós já fomos algumas vezes para Santo André, é um lugar que a gente gosta muito”, completa.

A turnê vem para contemplar o último single lançado, Um Leão Por Dia. A ideia é que a cada mês seja divulgada uma música nova, juntamente de videoclipe. “A letra sempre foi muito importante. Somos verdadeiros no que falamos. São coisas do cotidiano, as quais enxergamos com poesia. É importante abordar temas como representatividade e militância, porque não fazemos música meramente para o entretenimento”, explica o cantor. Seu irmão gêmeo Raony divide o microfone no vocal da banda. Além deles, integram o grupo Alex Vinicius (guitarra/synth) e Tuti AC (contrabaixo).

A formação inicial, no entanto, se deu com os dois irmãos. “Desde crianças queríamos ter uma banda”, relembra Keops. Ele ainda explica que o nome Medulla veio de um motivo especial. Raony sofreu com meningite duas vezes, o que, para os gêmeos, foi um momento de difícil superação. “Medulla é a síntese de tudo: aquilo que está no meio, o centro”, explica.

Também se apresentam no evento as bandas Fatho e Versus Mare. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser comprados no local.