Educação em cena

Miriam Gimenes



15/06/2018 | 07:00



O sistema educacional de São Paulo passou por diversas mudanças na década de 1990. De modo a retratá-las – e pensar em suas consequências – a Trupe Pequeno Teatro de Torneado apresentará domingo, às 19h, no Sítio Cultural Alsácia. em Ribeirão Pires, Do Ensaio para o Baile, dirigido por William Costa Lima.

Para tanto, é exibida, por meio de fábulas envolvendo cada um dos personagens, a escola pública da época. O intuito é discutir as transformações e mostrar suas possíveis relações com o atual colapso educacional, visto nas recentes ocupações nas escolas estaduais no ano de 2015.

“Nós discutimos, entre outras coisas, a inclusão das cotas raciais. Partimos, portanto, de estereótipos dos estudantes dos anos 1990 (a garota perfeita, o bonitão, a menina sem graça etc), ‘perfis’ que são colocados para gente na época da escola e trabalhamos as histórias que se aproximam muito do público, que sempre vai se reconhecer nos personagens”, diz o ator e produtor do espetáculo, Marc Strasser. Ele interpreta o professor na peça.

A ideia não é mostrar os alunos na escola, mas sim o seu dia a dia e a importância que cada um deles dá para a formatura ou ‘o baile’. “É um teatro-dança em que vamos denunciando um pouco o aprisionamento que a escola coloca dentro de cada um de nós e como podemos encontrar uma brecha de ar para respirar. Na história isso é alcançado com a dança, que vai contra esse poder reformatório”, completa.

O espetáculo faz parte da trilogia Colapsos Institucionais, que também contará, ainda este ano, com Incandescente, que tratará de hospitais, e Acassiopeia, sobre os presídios.

Do Ensaio para o Baile – Teatro. Domingo, a partir das 19h. No Sítio Cultural Alsácia – Rua José Lopes Ventura, 322, em Ribeirão Pires. Ingr.: R$ 20 e R$ 40.