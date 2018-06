Santo André terá feira vegana com temática junina

Do Diário OnLine



14/06/2018 | 16:21



A 10ª edição da Feira Vegana do ABC acontece no próximo sábado, das 15h às 22h, na sede do Instituto Acqua, Avenida Lino Jardim, 905, Vila Bastos, em Santo André. O evento reúne pequenos produtores e a comunidade regional do Grande ABC para estimular a economia criativa, hábitos saudáveis e o contato com produtos livres de ingredientes de origem animal.

Para esta edição, a festa traz temática junina com comidas típicas (adaptadas por receitas veganas) e bebidas como quentão, vinho quente e cervejas artesanais. A entrada é gratuita e o público ainda poderá conferir apresentação musical de forró com as mulheres do Trio Beijo de Moça, a partir das 17h.



Para integrar a programação da Feira Vegana do ABC, o espaço também receberá feira de adoção de cães. Em parceria com a ONG Amigo Legal Protetoras Independentes e o pet shop Oh My Dog, ambas marcas de Santo André, a iniciativa pretende despertar interesse do público diante da adoção de cães que já estão castrados, vacinados e vermifugados.



A atividade no espaço cultural do Instituto Acqua contará ainda com produtores que levarão aos visitantes diversas opções de produtos, com destaque para hambúrgueres, burritos, nachos, comidas japonesas, bombocado de mandioca, pães de flor, cookies, cocadas, bolos, churros, brigadeiros, além de sucos naturais, cervejas artesanais, vinho quente e quentão.



Em soma à gastronomia, o evento trará produtos cruelty free, ou seja, aqueles que não geram qualquer tipo de prejuízo para os animais em sua produção, e que seguem padrão natural de testes e fabricação. Ananda Essencial, marca de economia solidária, estará presente com itens de aromaterapia: óleos essenciais, óleos vegetais, difusores e sprays terapêuticos. Haverá também comercialização de biojoias da marca A Semente Dourada. No total, 30 expositores integram o evento.