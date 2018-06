Apesar de choque no câmbio, previsão de superávit comercial segue em US$ 50 bi

14/06/2018 | 13:06



Apesar do choque recente no câmbio, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, mantém a previsão de saldo positivo de US$ 50 bilhões para a balança comercial este ano. Até maio, o superávit comercial foi de US$ 26 bilhões.

Para o ministro, a alta do dólar ainda não afetou as importações, que continuam em crescimento. "As importações estão em crescimento, mais do que as exportações. O resultado para os primeiros cinco meses do ano foi positivo tanto para as exportações, com crescimento de 6%, quando para as importações, que subiram 14%", disse.

Jorge acredita que o governo americano poderá flexibilizar a cota redutora de produtos acabados da indústria siderúrgica. "Temos uma produção complementar, também somos o principal importador de carvão dos EUA que entra para a nossa siderurgia", afirmou.