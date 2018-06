30ª edição do McDia Feliz celebra trajetória da ação que ajuda pessoas na luta contra o câncer

Gabriela Lopes



14/06/2018 | 09:00



Em um caminho onde tratamentos invasivos suavizam as complicações do câncer, é preciso contar com ajuda de vários integrantes para a luta contra a enfermidade. “O Grande ABC não possui uma área de quimioterapia para nossos pequenos”, apontou o presidente da Casa Ronald McDonald ABC, Nelson Tadeu, durante o lançamento regional da 30ª edição do McDia Feliz, que visa arrecadar fundos para a instalação da ala pediátrica oncológica do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Em 29 anos, a ação doou mais de R$ 200 milhões à causa, por meio da venda do lanche Big Mac. Neste ano, o andreense chef de cozinha Arthur Sauer será o McAmigo na região, responsável por ajudar na divulgação, marcada para o dia 25 de agosto. Em todo País, mais de 900 restaurantes participam da atividade.

Ao lado da noiva

“A escolha das cores nos vestidos de festa são tão importantes como o cabelo e a maquiagem”, aponta a consultora de imagem de São Bernardo Raissa Starosta, que comanda diálogo, hoje, 19h, no Workshop Para Madrinhas, na Paetê Closet. Ao todo, serão dez empresas do ramo para dar dicas e tendências de casamentos.

Empreender

Expectativa de casa cheia e muita relevância para a palestra Franchising – Gestão Estratégica e Aspectos Jurídicos, Conheça a Força do Setor, hoje, às 19h, na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em São Bernardo. “Queremos auxiliar desde advogados experientes a estagiários, e até mesmo, futuros empresários”, comenta o presidente da comissão responsável, Fabio Reis.

Contábil

Demonstração dos Fluxos de Caixa é foco entre profissionais, que reúnem-se hoje, às 14h, em centro universitário de São Bernardo. “O encontro abordará conceitos e obrigatoriedade dessa elaboração”, ressalta o representante do CRC-SP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo), Odilon Junior.

Quase uma década

Ano que vem, o shopping Praça da Moça de Diadema completa dez anos de inauguração. Várias ações estão na programação. A coluna já adianta que em julho a empresa Fatto a Mano chega no local. Além disso, clima de amor, a partir deste mês, passa a fazer parte dos corredores. O local oferece ao público uma ponte de cadeados inspirada na Pont des Arts em Paris, na França.