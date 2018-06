Obituário - 14 de junho de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/06/2018 | 08:54





Guilherme Feriani

(Santo André, 2-2-1929 – São Paulo, 20-5-2018)



O contabilista Guilherme Feriani teve passagens marcantes em várias áreas do Grande ABC, especialmente em São Bernardo. Trabalhou no Banco do Estado do Paraná. Foi agente da Varig entre 1967 e 2006. Criou sua própria empresa de turismo. E atuou na EBA – Empresa Brás de Armazenagem.

Militou na política municipal, destacando-se nos difíceis momentos do regime militar. Tornou-se fonte e personagem importantes no noticiário do Diário.

“Com certeza nosso pai ficará marcado, para nós filhos e netos, pelo dinamismo, perseverança e empreendedorismo que sempre pautaram sua vida”, destaca a primogênita, Olga Regina Feriani.

Filho de Luiz e Angelina Feriani, Guilherme Feriani era viúvo de Vilma Almeida Feriani. Parte aos 89 anos. Deixa os filhos Olga Regina, Maristela, Luiz Guilherme, Ana Paula e Angélica; oito netos e um bisneto. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



Crédito da foto – Álbum familiar



GUILHERME FERIANI. “Como se pode verificar na foto, o Diário sempre esteve presente”, comenta a filha Olga Regina







Santo André



Izabel Garcia Vieira, 91. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia em Utinga, Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Nair Caires de Oliveira, 91. Natural de Paramirim (BA). Residia em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Aurora Mania Janeri, 90. Natural de Dourado (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Maria Dolores Bento, 89. Natural de Monte Alto (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ida Bondezan de Oliveira, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Clementina Crete, 83. Natural de Colina (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Crematório Jardim da Colina.



Henrique Skowronsky Júnior, 82. Natural de Santo André. Residia no Centro. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Cecília do Amaral, 81. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Luiz de Gennaro, 80. Natural de Santo André. Residia no Centro. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Maria Alberice da Conceição, 73. Natural de Simões (PI). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Carlos Roberto da Silva, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Pedro Adriano, 63. Natural de Ponte Nova (MG). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Elaine Cristina Bermudes Sperandio, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires.



Fábio José dos Santos Gonsalez, 37. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em São Paulo (SP). Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Joaquim Pinto, 100. Natural de Itatiba (SP). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério do Baeta.



Maria Nazaré da Costa, 93. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério do Baeta.



Kazuo Watanabe, 89. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).



Antonio Fernandes, 86. Natural de Porteirinha (MG). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Vila Curuçá, Santo André.



Sebastião Requena, 85. Natural de Nova Granada (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.



Cícero Aureliano Diniz, 80. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



José Marculino dos Santos, 77. Natural de Porteira (CE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



Terezinha Dias dos Santos, 74. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



Ester Perico, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.



José Maria Aureliano, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia em Taboão da Serra (SP). Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Vale dos Reis.



São Caetano



Maria Romão de Sousa, 86. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Parque São Lucas, em São Paulo (SP). Dia 13, em Diadema. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Francisco Roberto, 88. Natural de São José de Piranhas (PB). Residia no Jardim Mafalda, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.



Abílio Fenerick, 73. Natural de Valparaíso (SP). Residia no Jardim União, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



Manoel Rodrigues de Lima, 66. Natural de Tauá (CE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.



Sebastião Neves de Brito, 63. Natural de Cabrália (BA). Residia no Jardim Casagrande, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



Janduir Araujo de Melo, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santa Cândida, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.



André Felix Neves, 19. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.



Mauá



Maria Ferreira Lette, 91. Natural de Cabrobó (PE). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica, em São Caetano.



Albertina Aricó Massagardi, 90. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Noêmia, em Mauá. Dia 12, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.



José Arcanjo de Souza, 82. Natural de Palmas de Monte Alto (BA). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Maria de Lourdes Vitorino de Sales, 82. Natural de Campinas (SP). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.



Sueli Benedetti Zuliani, 70. Natural de Mauá. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.



Francisco Paulo Rossi, 70. Natural de Votuporanga (SP). Residia no Jardim Estrela, em São Paulo (SP). Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Maria Rodrigues de Souza, 67. Natural de Ribeirão Claro (PR). Residia no bairro Heliópolis, em São Paulo (SP). Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Maria Lúcia Santos Silva, 64. Natural de Una (BA). Residia no Jardim Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Ana Maria de Souza, 60. Natural de Simplício Mendes (PI). Residia no Jardim Élida, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Antonio Moura Bezerra, 49. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Mario Aparecido da Silva, 68. Natural de Ribeirão do Sul (SP). Residia no Jardim Dois Melros, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.



Zilda Baptista Ferreira, 67. Natural do Espírito Santo Dourado (MG). Residia na Vila Cunha, em Suzano (SP). Dia 9, em Ribeirão Pires. Memorial Jardim Santo André.



José Faria Gonçalves, 64, Natural de Santo André. Residia no bairro São Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Valdemir Casimiro de Sá, 62. Natural de Água Formosa (MG). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.



Fernando Rocha Mariano, 44. Natural de Santo André. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.