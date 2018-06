Mãe de detento é flagrada com itens de celular no CDP de São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



A fiscalização do CDP (Centro de Detenção Provisória) de São Bernardo flagrou a mãe de um detento, no domingo, com invólucro contendo um alto-falante e um microfone de telefone móvel.

Ao passar por revista mecânica, que antecede o procedimento no aparelho body scanner, o portal acionou positivamente na região dos tornozelos da visitante. Verificado o local, foram encontrados os eletrônicos costurados na barra da calça usada pela mulher.

Os objetos foram apreendidos e ela foi encaminhada para o 3° DP (Taboão).

Reportagem do Diário publicada na segunda-feira mostrou que, no ano passado, 330 celulares foram encontrados nas unidades prisionais da região, média de um aparelho apreendido por dia.