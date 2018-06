Índice de média móvel trimestral do varejo sobe 0,7% em abril, diz IBGE

13/06/2018 | 10:30



O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito teve elevação de 0,7% em abril, divulgou nesta quarta-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o índice de média móvel trimestral das vendas cresceu 1,1% em abril.

Revisões

O IBGE revisou o resultado das vendas no varejo em março ante fevereiro, de uma alta de 0,3% para uma elevação de 1,1%. Segundo Isabella Nunes, gerente na Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, a revisão acentuada foi resultado do ajuste sazonal, a partir da entrada de um dado mais forte em abril, mas também da incorporação de novos dados de informantes, que foram retificados ou enviados tardiamente, especialmente nos setores de supermercados e equipamentos de informática.

"Isso significa respostas tardias ou mesmo uma revisão de dados pelos informantes. As empresas têm dois meses para registrar esses dados. É o mês de referência mais o mês anterior. Essas informações quando chegam depois do fechamento do sistema são incorporadas na divulgação seguinte", explicou Isabella.

A taxa de supermercados em março ante fevereiro foi revisada de -1,1% para 0,1%, enquanto a de material de escritório e informática passou de -5,0% para -3,8%. Todas as atividades com revisão em março ante abril foram revistas para cima.

"A entrada de dados positivos mais fortes em abril influencia o ajuste sazonal nos meses anteriores", lembrou Isabella. "Todas as atividades do varejo registram crescimento em abril ante março", frisou.

O IBGE revisou também as vendas do varejo em fevereiro ante janeiro, de -0,2% para 0,0%. A taxa de janeiro ante dezembro de 2017 passou de 0,9% para 1,0%.