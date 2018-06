CCSP celebra o 'mês do rock' com 30 bandas independentes

13/06/2018 | 07:55



Um dia depois de lançar a mais triste canção de Dia dos Namorados de 2018, chamada Nova Nova, que integrará o terceiro e vindouro álbum da banda, Carne Doce é anunciada como uma das atrações escaladas para esse "mês do rock" promovido pelo Centro Cultural São Paulo. Sob o nome de Centro do Rock 2018, a programação se estende pelo mês de julho (que traz consigo o tal Dia Mundial do Rock, no dia 13), no espaço localizado na Rua Vergueiro, em São Paulo, e propõe o encontro de 30 bandas nacionais e independentes de rock, duas por noite, a fim de traçar o panorama do que é produzido por aqui no gênero que tem, nas guitarras, a sua força motriz. A entrega é gratuita.

Com a curadoria de Alexandre Matias, o Centro do Rock escala dobradinhas que podem ou não dividir o palco em algumas canções, embora não seja mandatório. Grupos com afinidades musicais e histórico de colaborações, como é o caso de My Magical Glowing Lens e Bike, e das cearenses Maquinas e Astronauta Marinho, devem compartilhar a Sala Adoniran Barbosa.

Neste retrato de uma cena, há nomes que já estão estabelecidos no meio, caso Far From Alaska, grupo que desponta como uma das mais pesadas e viciantes do País - em noite dividida com a promissora Deb and the Mentals -, e a e a citada Carne Doce, cujo caminho para o terceiro álbum soa certeiro. Há a sujeira do Molho Negro e o experimentalismo do Bombay Groove. A hipnotizante e instrumental Kalouv e a melancólica Gorduratrans. E ainda há quem insista em decretar a morte do gênero por aí.

Programação

Quarta, 4 de julho, às 21h

Far from Alaska (RN)

Deb and the Mentals (SP)

Quinta, 5 de julho, às 21h

Giallos (SP) + Kalouv (PE)

Sábado, 7 de julho, às 19h

Papisa (SP) + Cora (PR)

Domingo, 8 de julho, às 18h

Stratus Luna (SP) + Bombay Groove (SP)

Quinta, 12 de julho, às 21h

Oruã (RJ) + Goldenloki (SP)

Sexta, 13 de julho, às 19h

Sky Down (SP) + Mieta (MG)

Sábado, 14 de julho, às 19h

In Venus (SP) + Lava Divers (MG)

Domingo, 15 de julho, às 18h

Gorduratrans (RJ) + Def (RJ)

Quinta, 19 de julho, às 21h

Black Pantera (MG) + Molho Negro (PA)

Sexta, 20 de julho, às 19h

Maquinas (CE) + Astronauta Marinho (CE)

Sábado, 21 de julho, às 19h

Carne Doce (GO) + Bruna Mendez (GO)

Domingo, 22 de julho, às 18h

My Magical Glowing Lens (ES) + Bike (SP)

Quinta, 26 de julho, às 21h

Macaco Bong (MT) + Odradek (SP)

Sexta, 27 de julho, às 19h

Picanha de Chernobill (SP) + Marcelo Gross (RS)

Domingo, 28 de julho, às 18h

Frieza (GO) + Basalt (SP)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.