Ministério Público Eleitoral apresenta denúncia contra Auricchio e Vidoski

12/06/2018 | 20:24



O Ministério Público Eleitoral em São Paulo apresentou ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) denúncia contra o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior, e o vice-prefeito da cidade, Beto Vidoski, ambos do PSDB, e outras sete pessoas, por caixa dois e formação de organização criminosa nas eleições municipais de 2016.

Investigações iniciadas em maio do ano passado, conduzidas pelo MP Eleitoral, revelaram a utilização de inúmeras pessoas físicas para pode disfarçar a origem de doações e recursos que financiaram a campanha da chapa tucana à Prefeitura de São Caetano. Os valores teriam, ainda, abastecido o diretório municipal do PSDB no mesmo período. A Procuradoria solicitou diversas medidas cautelares, todas acatadas pelo Tribunal, o que auxiliaram o esclarecimento dos fatos.

Por meio de nota, o prefeito José Auricchio Júnior explicou que a apresentação da denúncia pela Procuradoria Regional Eleitoral é apenas opinião do Ministério Público Federal, que ainda depende de apreciação do Tribunal Regional Eleitoral. O prefeito ainda explica que está à disposição da Justiça Eleitoral para prestar esclarecimentos necessários. O chefe do executivo afirma que tem certeza da correção de sua conduta, confia na Justiça e acredita que os fatos serão elucidados.