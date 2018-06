Peça teatral ‘Procurando Luiz’ é apresentada no Sesi São Bernardo

Daniela Pegoraro



13/06/2018 | 07:00



Inspirado nas músicas de Luiz Gonzaga, o espetáculo Procurando Luiz chega ao Sesi de São Bernardo, com apresentações gratuitas na sexta, às 15h, e sábado, às 16h. A peça teatral, voltada principalmente ao público infantil, conta a história de dois meninos, João e Luiz, que moram no sertão do Cariri, no Ceará. Quando pequenos, juram um para o outro que, se algum dia tivessem de se separar, dariam um jeito de se reencontrarem no Riacho da Brígida, no sertão do Araripe. Por conta da seca que os assolava, Luiz precisa partir com sua família. Tempos depois, João recebe a notícia de que o amigo morreu, mas segue em frente para honrar com a promessa feita.

Com narrativa permeada e traçada pelas canções do Rei do Baião, o intuito da peça não é de contar a biografia de Luiz Gonzaga, mas sim de recuperar suas músicas para as novas gerações, de representar seu universo poético. “Ele é um artista muito importante e simbólico na Cultura brasileira, tem uma obra que vai além das músicas que são mais conhecidas”, conta o diretor Gustavo Kurlat ao Diário, que inclusive foi responsável pela trilha sonora de O Menino e o Mundo, animação que concorreu ao Oscar em 2016.

Kurlat acrescenta que, para as crianças, o universo apresentado é de grande importância, refletindo sobre amizade, valorização das relações e esperança. “Gosto de levar as crianças ao sertão, esse lugar que existe, é perto, mas que elas ainda não têm conhecimento”, explica.