Região tem 2.000 vagas para pessoas com deficiência

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



12/06/2018 | 07:17



A região conta com cerca de 2.000 oportunidades de trabalho voltadas para pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a partir de 14 anos. As vagas não exigem experiência ou nível de escolaridade e são para atuar em empresas variadas das sete cidades.

Os interessados devem preencher ficha – informando dados pessoais, escolaridade e experiências profissionais, se tiver – e passar por entrevista hoje, das 8h às 18h, no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em Santo André.

É necessário ter em mãos documentos que comprovem a deficiência ou certificado de reabilitado do INSS e currículo, se possuir. A ação conta com intérprete em Libras e acessibilidade física.

O mutirão de cadastramento faz parte do programa Acessa ABC, iniciativa do MPT (Ministério Público do Trabalho) e do Instituto Amankay. A entidade reúne a documentação dos candidatos e encaminha ao órgão federal.

No dia 26 de julho, a procuradora do trabalho responsável, Sofia Vilela, irá se reunir com as empresas cadastradas para troca de informações. A partir de então, as companhias farão a seleção e contratação dos trabalhadores.