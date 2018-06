Canal Bis exibirá hoje ao vivo show de Nando Reis e Anavitória

Miriam Gimenes



12/06/2018 | 07:35



Quem não conseguiu ingressos para assistir ao show de Nando Reis e Anavitória – ganhadores do Grammy Latino 2017 – realizado ontem, no Espaço das Américas, em São Paulo, terá a oportunidade de vê-lo hoje, do conforto do lar.

É que a partir das 21h30, o Canal Bis transmitirá, ao vivo, a apresentação que será feita no Km de Vantagens Hall, no Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia dos Namorados.

O repertório terá canções românticas de autoria tanto de Nando como de Ana Caetano, principal compositora do duo Anavitória. Sozinhos no palco, Ana, Nando e Vitória irão se revezar nas interpretações. A miniturnê ainda passará por Recife, Belo Horizonte e Curitiba.