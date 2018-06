No Caldeirão do Huck, Neymar é homenageado e recebe visita surpresa de Bruna Marquezine

10/06/2018 | 12:12



Nas vésperas da Copa do Mundo de Futebol, que começa na próxima quinta-feira, dia 14, Neymar Júnior foi o homenageado no quadro Visitando o Passado, do Caldeirão do Huck, exibido no último sábado, dia 9.

O jogador se emocionou ao rever a casa em que morou em Santos, junto com sua mãe Nadine, o pai Neymar e a irmã, Rafaela. Juntos, eles contaram que se mudaram para o imóvel, onde morava a avó paterna de Neymar, depois que seu pai encerrou sua carreira no futebol e eles, sem dinheiro, tiveram que dividir a casa, de dois quartos, com outras cinco pessoas da família.

Nadine e Neymar Pai também revelaram uma história curiosa de quando Neymar foi registrado. A ideia seria nomear o futuro astro do futebol de Matheus, porém no meio do caminho, o pai mudou de ideia e resolveu que colocaria seu nome do filho, com o Junior no final. Nadine então aproveitou para mandar uma indireta daquelas:

- Poxa, ele não colocou o nome que eu queria. Eu torço para ter um neto agora para colocar esse nome.

Falando nisso, quem apareceu de surpresa foi Bruna Marquezine para também participar do momento especial do amado. Depois de um beijo apaixonado entre o casal, Luciano Huck se referiu a Neymar como futuro esposo da atriz ao começar a contar a história de dificuldades do jogador para Bruna, que também ficou emocionada.