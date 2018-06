Obituário - 10 de junho de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/06/2018 | 08:49



Santo André



Thereza Conceição Bandeira, 80. Natural de São Simão (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Aglair Marise de Sousa, 78. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Crematório Jardim da Colina.



Deonelcio Rodrigues, 75. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Odete Rosalina Cavalheiro, 73. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Elba, em São Paulo (SP). Pensionista. Dia 8. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.



Loide Maria Lisboa, 70. Natural de Jacareí (SP). Residia no Parque Taquaral, em Campinas (SP). Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Umberto Foglia, 65. Natural da Itália. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia8. Crematório Jardim da Colina.



Sivaldo Barbosa dos Santos, 64. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Pedreiro. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sérgio Luiz Stawik de Oliveira, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Agente sócio-educativo. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.



Bruno Fernando Dias Souza, 32. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Técnico de informática. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Francisco Olinto Neto, 70. Natural de Santa Cruz (PB). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Cemitério dos Casa.



Armindo Fernandes Pinto Lopes, 68. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo, Empresário. Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal da Guaiçara (SP).



José Carlos Vincenzo, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



São Caetano



Paulo Gomez Gonzales, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 8, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



José Luiz Valentim de Oliveira, 63. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Mauá



Maria Rosa Conceição Santos, 88. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Geraldina Barbosa, 85. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Maria Cleyde Pereira, 60. Natural de Joinville (SC). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Maria Valdecir Timóteo, 52. Natural de Propriá (SE). Residia no bairro Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Denilson Donizette Marçola, 51. Natural de Tambaú (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Laércio Pires, 51. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Norbertina Fernandes Ianelli, 92. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.